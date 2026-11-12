Coup dur pour Google : un conseiller de la Cour de justice de l'UE se prononce en faveur d'une amende antitrust de 1,7 milliard de dollars

Google GOOGL.O a essuyé un revers jeudi, lorsqu’un conseiller de la plus haute juridiction européenne a critiqué la décision d’un tribunal inférieur d’annuler une amende de 1,49 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) infligée au géant américain de la technologie il y a sept ans pour des pratiques anticoncurrentielles liées à la publicité en ligne.

Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté la décision de l’UE en 2024 , ce qui avait conduit la Commission à former un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg.

La Commission européenne, autorité de concurrence de l’UE, avait conclu en 2019 que Google avait utilisé des clauses restrictives dans ses contrats avec les éditeurs, empêchant ainsi ses concurrents de diffuser des publicités liées aux recherches sur les sites web de ces derniers, ce qui renforçait la position dominante de Google dans le domaine de la publicité liée aux recherches en ligne.

Elle a précisé que ces pratiques s’étaient étendues de 2006 à 2016. Google, dont la plateforme AdSense propose des publicités liées aux recherches, a supprimé les clauses contestées des accords conclus avec les éditeurs en 2016.

L’avocate générale Kokott a estimé que le Tribunal avait ainsi imposé des exigences excessives quant à la portée de l’examen du critère de durée et n’avait pas suffisamment établi de lien entre sa conclusion et l’appréciation des critères permettant de déterminer si une entreprise occupe une position dominante.

La Cour, qui suit généralement la majorité de ces recommandations, rendra son arrêt l’année prochaine.

L'amende infligée à AdSense fait partie des six sanctions antitrust de l'UE qui ont coûté 10,38 milliards d'euros à Google en près de deux décennies.

L’affaire porte le numéro C-826/24 P, Commission contre Google et Alphabet (Google AdSense).

(1 dollar = 0,9027 euro)