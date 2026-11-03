Coup dur pour Google : un avocat général de la Cour de justice de l'UE se range du côté des éditeurs contre un chatbot basé sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Google aux paragraphes 9 et 10, de précisions aux paragraphes 2 et 11, modification du premier paragraphe et du titre)

* Les droits des éditeurs pourraient être bafoués lorsque Gemini réutilise des articles sous une forme reconnaissable

* Tensions entre éditeurs et plateformes concernant l’utilisation d’articles de presse par les chatbots

* La Cour de justice de l'Union européenne se prononcera sur cette affaire dans les prochains mois

* Google estime que les exceptions relatives aux textes et aux données sont essentielles pour la compétitivité de l'Europe et le développement de l'IA

par Inti Landauro et Foo Yun Chee

Google a essuyé un revers mardi lorsqu'un avocat général de la plus haute juridiction européenne s'est rangé du côté des éditeurs qui s'opposaient à l'utilisation par son chatbot Gemini de leurs articles protégés par le droit d'auteur pour répondre aux requêtes des internautes.

Cette affaire met en évidence les tensions croissantes entre les éditeurs et les grandes plateformes en ligne concernant l’utilisation par les chatbots basés sur l’IA de ces plateformes d’articles de pressesans ce que les éditeurs considèrent comme une rémunération adéquate. Ces tensions ont donné lieu à des plaintes auprès des autorités de la concurrence européennes et nationales.

L’avocat général Maciej Szpunar rend son avis à la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, dans cette affaire , qui a été portée devant la justice par l’opérateur de site web hongrois Like Company contre le chatbot d’intelligence artificielle Gemini de la société américaine Google GOOGL.O .

Une décision défavorable à Google, qui pourrait contraindre le géant technologique à verser des redevances pour l’utilisation de ce type de contenu, pourrait offrir une bouée de sauvetage aux médias en ligne tels que Like Company. Ces derniers ont vu leur trafic diminuer à mesure que les résumés d’actualités rédigés par des chatbots basés sur l’IA, comme Gemini, remplacent de plus en plus les résultats des moteurs de recherche traditionnels, qui incluent des liens hypertextes vers les sites web des médias.

“Lorsqu’un chatbot alimenté par un modèle linguistique de grande envergure (LLM) extrait une publication du site web d’un éditeur de presse, réutilise cette publication pour générer une réponse et fournit cette réponse à l’utilisateur, le droit de l’éditeur de presse peut être violé dans certaines circonstances”, a déclaré M. Szpunar.

Les réponses de Gemini relèvent du droit de reproduction des éditeurs lorsque les chatbots accèdent aux publications en contournant illégalement les barrières payantes ou d’autres barrières techniques, ou lorsqu’ils réutilisent “la forme d’expression de cette publication d’une manière reconnaissable”, a-t-il précisé.

Les règles du droit d’auteur ne protègent pas les “simples faits” rapportés par les publications de presse, mais “uniquement la forme d’expression spécifique”, a-t-il ajouté.

En revanche, a-t-il précisé, l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner des modèles de langage de grande envergure (LLM) – des systèmes d’IA qui utilisent de vastes quantités de texte pour générer des réponses semblables à celles d’un humain et résumer des informations – est “librement autorisée en vertu de l’exception relative à l’exploration de textes et de données”.

La Cour, qui suit généralement les avis non contraignants de la majorité de ses conseillers, rendra son arrêt dans les mois à venir.

Un porte-parole de Google a déclaré: “Les exceptions relatives à l’exploration de textes et de données prévues par le droit européen sont essentielles pour la compétitivité de l’Europe et le développement de l’IA, et nous saluons l’avis de l’avocat général reconnaissant que le droit de l’Union européenne autorise l’entraînement de l’IA à partir d’informations accessibles au public.

Gemini apprend des schémas linguistiques pour créer des résultats originaux plutôt que de reproduire du contenu, grâce à des contrôles approfondis mis en place par les éditeurs qui offrent aux titulaires de droits un choix clair et la possibilité de se désengager.”