Coup de théâtre à Nvidia, Jensen Huang de retour aux manettes

Le patron de Nvidia Jensen Huang avec le président américain Donald Trump le 8 octobre 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le conseil d'administration de Nvidia a annoncé lundi la réintégration immédiate de Jensen Huang comme directeur général et président du géant américain des puces, dix jours après sa démission liée à un scandale mêlant adultère, espionnage et contrebande.

Ce coup de théâtre intervient après des appels répétés de Donald Trump, proche de Jensen Huang, à réintégrer cette figure emblématique de la tech au sein de l'entreprise qu'il a cofondée.

Le président américain a réagi très rapidement à cette communication, jugeant que les administrateurs avaient pris "la bonne et juste décision".

Il s'agit d'un volte-face inattendu du conseil d'administration, qui avait plusieurs fois indiqué ne pas envisager le retour de l'ex-dirigeant, notamment mardi en marge de la présentation des résultats.

Les administrateurs ont expliqué lundi dans un communiqué avoir reçu des informations émanant de "hauts échelons" du gouvernement américain, dont ils ont déduit que "la réintégration de M. Huang ne [présentait] pas de risque pour la sécurité nationale des États-Unis".

Donald Trump a insisté sur ce point, assurant que "le gouvernement des Etats-Unis [n'avait] aucune raison" d'y voir un danger pour les intérêts américains.

Le conseil a précisé que l'enquête menée par un comité composé d'administrateurs indépendants sur la possible tentative d'espionnage visant Jensen Huang irait à son terme.

L'action s'envole

"Le conseil considère que Jensen est la personne idoine pour diriger Nvidia et que sa réinstallation est dans l'intérêt supérieur des actionnaires, des salariés, des partenaires et des clients" de l'entreprise, a commenté le président du conseil, Harvey Jones, cité dans le communiqué.

Jensen Huang avait été rattrapé par trois affaires d'adultère, dont deux avec des subordonnées. La troisième impliquait une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir acheminé des puces Nvidia en Chine, malgré un embargo américain.

Alice Huang, qui n'a pas de lien de parenté avec Jensen Huang, est également soupçonnée d'espionnage pour le compte de Pékin.

Dès l'annonce, le 12 novembre, de la démission du charismatique chef d'entreprise, connu pour porter systématiquement un blouson de cuir en public, une vague de soutien s'est formée autour de lui.

Prises de parole de figures de la tech, pétition de salariés, argumentaires des analystes, beaucoup ont plaidé pour le retour du sexagénaire à la tête de la société qu'il a dirigée durant 33 ans.

Dès mardi, Jensen Huang s'était dit prêt à récupérer ses fonctions si le conseil en décidait ainsi.

Dans une déclaration intégrée au communiqué publié lundi, l'intéressé a remercié "employés, actionnaires, leaders de l'industrie et partenaires du monde entier pour leur soutien".

Il s'est dit "pressé de reprendre le travail", avec "la plus grande des humilités et un engagement renouvelé".

La nouvelle a immédiatement été saluée par Wall Street. Vers 15H00 GMT à la Bourse de New York, le titre Nvidia prenait plus de 32 %.

La nouvelle de la réintégration du patron de Nvidia Jensen Huang apparaît sur un écran au siège du Nasdaq à New York, le 23 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Une partie du milieu a salué le retour du champion de l'écosystème né autour de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Fournisseur de la plupart des grands acteurs de l'IA, mais aussi investisseur dans plusieurs d'entre eux ou soutien financier de projets ou d'entreprises du secteur, Nvidia est souvent considéré comme la clef de voûte de l'édifice que certains disent parfois fragile.

Le retour de Jensen Huang "pourrait aider à redonner confiance aux investisseurs", selon Jacob Bourne, du cabinet Emarketer, mais il soulève aussi "des questions quant à l'influence énorme de certains dirigeants sur l'avenir de l'IA".