Coup de tabac sur les cryptomonnaires

(AOF) - Le vent mauvais perdait de la vigueur en fin d'après-midi sur le marché des cryptomonnaies, qui ont connu un avis de tempête dans la nuit. Lors de la clôture en Europe, le bitcoin gitait de 4,58% à 60 937 dollars après avoir sombré sous les 58 900 points. Une nouvelle vague de hausse avait poussé la plus célèbre des cryptomonnaies sur un nouveau plus haut historique à près de 69 000 dollars la semaine dernière.

Les phénomènes de "dump" sont fréquents sur ce marché fort volatil. Les cryptomonnaies de plus petite taille ont amplifié la baisse du Bitcoin et de l'Ethereum (-6,16% à 4 291 dollars). Le litecoin perd ainsi plus de 10%.