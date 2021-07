Coup de mou pour la livre sterling

(AOF) - En repli de 0,33% à 1,379 dollar, la livre sterling accuse sa sixième séance consécutive de baisse et évolue au plus bas depuis le 16 avril dernier. Cet après-midi, la devise britannique est pénalisée par les déclarations de la Banque d'Angleterre (BoE). Son gouverneur, Andrew Bailey a assuré qu'il ne fallait réagir de façon excessive à l'inflation au risque de mettre en péril la croissance. Selon lui, l'accélération de l'inflation n'est que temporaire, reprenant ainsi l'analyse partagée par la Fed et la BCE.