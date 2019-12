Coup de froid lundi, coup de chaud vendredi

Semaine du 2 au 8 Décembre 2019

Les marchés actions piquaient du nez lundi avec la publication de données macros décevantes aux Etats-Unis et de nouvelles tensions sur le front commercial. Donald Trump tweetait qu'il était prêt à taxer les importations d'acier et d'aluminium du Brésil et de l'Argentine. Il ajoutait ensuite qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être reporté après l'élection présidentielle de 2020. Pour ne rien arranger, le gouvernement chinois annonçait qu'il dévoilerait bientôt une liste d'entreprises « non fiables » qui pourrait conduire à des sanctions contre des compagnies américaines. Avec ces mauvaises nouvelles, auxquelles s'ajoute l'imminence de la dernière salve de droits de douane américains sur les produits chinois (15 décembre), les investisseurs se tournaient naturellement vers les actifs moins risqués, faisant ainsi remonter le prix des emprunts d'Etat et celui de l'or à un plus haut de 5 semaines.

Pourtant, et contre toute attente, le sentiment de marché changeait radicalement vendredi, suite à la présentation des dernières données sur l'emploi américain. Avec 266 000 créations de postes en novembre, le consensus est battu en brèche (estimation initiale de Dow Jones à 187 000 postes non agricoles). Le taux de chômage est par ailleurs retombé à 3.5%. Ces chiffres inattendus permettaient au S&P500 de rattraper les pertes du début de semaine. Il parvenait même à gagner 0.16% sur la semaine écoulée. Les valeurs de petites capitalisations faisaient mieux (Russell2000 en hausse hebdomadaire de 0.57%). La Chine et le Japon progressaient également (Shanghai Composite et Nikkei225 gagnant 1.39% et 0.26% respectivement), contrairement à l'Europe qui calait (CAC40 en baisse de -0.56%, DAX30 : -0.53%, FTSE100 : -1.45%).

Les rendements des emprunts d'Etats à maturité longue remontaient logiquement en fin de semaine. A titre d'exemple, le rendement du 10 ans américain revenait à 1.84% contre 1.78% une semaine plus tôt, alors que celui des bons du Trésor à 3 mois retombait de 1.59% à 1.53%. Inversement, le retour de l'appétit pour le risque renforçait les obligations à haut rendement (+0.12% en Europe et +0.28% aux Etats-Unis) et la dette émergente en devises locales (+0.83%). L'or pâtissait (-0.44%) des bons chiffres de l'emploi américain, tandis que les prix du pétrole bondissaient (WTI futures en hausse de 7.30% WTD) après que l'OPEP et ses partenaires aient recommandé de réduire la production de 500 000 barils supplémentaires par jour au premier trimestre 2020.

Sans surprise, les valeurs de l'énergie affichaient les gains les plus élevés sur la semaine (secteur en hausse de +1.52%), devant les biens de consommation de base (+0.92%) et la santé (une fois de plus dans le vert, à +0.91%, avec une performance cumulée de +11.4% sur les huit dernières semaines, ce qui en fait le meilleur secteur sur cette période). A l'opposé, la plupart des secteurs gagnants de la semaine passée ont fléchi cette fois-ci (valeurs industrielles : -1.09% WTD, produits de consommation discrétionnaire : -0.79%, technologie de l'information : -0.40%, immobilier : -0.27%).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-12-06/global

Coup de froid lundi, coup de chaud vendredi

Coup de froid lundi, coup de chaud vendredi

Coup de froid lundi, coup de chaud vendredi