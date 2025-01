Coup de frein en Europe ; les valeurs technologiques secouées par DeepSeek

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 85,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 84,9 et 84,7 en décembre.

Exail Technologies (+2,11% à 19,38 euros) indique avoir réalisé une prise de commandes d'environ 450 millions d'euros en 2024, en progression de près de 40% par rapport à l'an passé. Dans le même temps, la société a généré des flux de trésorerie plus importants que prévu. La dette nette ajustée hors obligations ICG s'établit aux alentours de 145 millions d'euros à fin décembre 2024. Elle est en baisse d'environ 80 millions d'euros par rapport à la dette estimée au jour de l'acquisition d'iXblue en septembre 2022.

Schneider Electric (-10,03% à 243,50 euros) ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne, talonné par Legrand (-7,30% à 95,20 euros). Les deux sociétés sont pénalisées, à l'instar du compartiment technologique à l'échelle européenne en Europe, après les annonces de DeepSeek. Cette start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé avoir lancé un modèle d'IA plus performant que ChatGPT, dont le prix d'accès est presque cent fois moins coûteux. Le spécialiste des semi-conducteurs Soitec dévisse de 7,08% à 78,70 euros et STMicroelectronics recule de 2,92% à 23,59 euros.

Ryanair (+3,60% à 1 727 pence) progresse à Londres après la présentation de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne à bas couts affiche un bénéfice après impôts supérieur aux prévisions des analystes, à 149 millions d'euros contre 60 millions d'euros. Ryanair attribue ce succès à des tarifs moyens légèrement plus élevés au troisième trimestre (+1 %), soutenus par de bons niveaux de réservation pour la période des fêtes de fin d'année. La compagnie révise cependant à la baisse ses perspectives de trafic passagers en raison de retards dans les livraisons de Boeing.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 85,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 84,9 et 84,7 en décembre.

