Coup de chaud sur le blé

(AOF) - En plus de la guerre en Ukraine, le marché du blé doit désormais faire face à une nouvelle menace : la sécheresse. Dans certains grands pays producteurs comme l'Inde, le manque d'eau pourrait même amputer la production de 10% à 50% cette saison. Une conjoncture défavorable qui a conduit le ministère américain de l'Agriculture à anticiper une chute de la production mondiale en 2022, ce qui serait une première depuis 4 ans. La semaine passée, à Londres, les cours du blé ont atteint 348,65 livres sterling la tonne, un record, maintenant les prix des denrées alimentaires sous pression.

