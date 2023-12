Coup d'arrêt pour les indices européens avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ne sont pas parvenus à inverser la vapeur ce jeudi, clôturant dans le rouge contrairement à la séance d'hier. Les investisseurs ont affiché un certain attentisme alors que la séance de demain sera principalement marquée par la publication de l'indice PCE des prix outre-Atlantique, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed. Côté valeurs, Exel Industries s'est illustré en tête du marché SRD dans le sillage de résultats annuels en nette amélioration. Le CAC 40 a fléchi de 0,16% à 7568,15 points tandis que l'EuroStoxx 50 a reculé de 0,21% à 4524,32 points.

Swisscom a fléchi de 0,24% à 507,20 francs suisses. Comme l'a rapporté l'agence de presse Bloomberg en citant des sources anonymes, l'opérateur télécoms suisse prévoit de soumettre une offre concurrente à celle d'Iliad pour les activités de Vodafone en Italie. Le cas échéant, le géant bleu combinerait sa filiale italienne Fastweb avec Vodafone Italia. Lundi, le groupe de télécoms britannique Vodafone a fait l'objet d'une proposition de la part de l'opérateur français de télécommunications Iliad afin de rapprocher leurs activités en Italie.

Plus forte hausse du marché SRD, Exel Industries a bondi de 9,28% à 51,81 euros dans le sillage de résultats annuels en nette amélioration. Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie, qui restait sur trois séances consécutives dans le rouge, a dégagé un résultat net de 42,5 millions d'euros contre 28,6 millions d'euros un an plus tôt. Les hausses de prix passées pendant l'année et la bonne tenue des volumes dans les agroéquipements et l'industrie ont permis de soutenir cette performance, en dépit du recul du marché du jardin cette année.

Casino (-6,05% à 0,66 euro) a dévoilé le plan d'affaires mis à jour du consortium composé de EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor. Il a été révisé afin de prendre en compte l'abaissement des prévisions 2023 du périmètre France et l'entrée en négociations exclusives avec Auchan Retail et Le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession de la majeure partie du parc des hypermarchés et supermarchés Casino. Elle est prévue dès le deuxième trimestre 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires en France est un peu plus favorable en décembre qu'en novembre, a indiqué l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, a gagné un point à 98. Il reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Ce léger rebond résulte notamment de l'amélioration conjoncturelle dans le commerce de détail.

Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee en décembre 2023, le climat des affaires dans l'industrie a gagné un point et rejoint sa moyenne de longue période (100). L'amélioration du solde d'opinion sur l'évolution de la production au cours des trois derniers mois explique principalement ce rebond. Ce solde reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période.

L’indicateur synthétique de climat de l’emploi est stable en décembre, a indiqué l'Insee. À 100, il reste au niveau de sa moyenne de longue période. Cette stabilité résulte "d’évolutions contrastées, l’amélioration des soldes d’opinion sur l’évolution récente et à venir des effectifs dans le commerce de détail étant contrebalancée par la détérioration du solde relatif à leur évolution récente dans les services (hors agences d’intérim)".

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,5% en novembre aux Etats-Unis après un repli de 1% en octobre. Il était anticipé en baisse de 0,4%.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -10,5 en décembre, un niveau inférieur au consensus de -3. Il s'était élevé à -5,9 en novembre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 205000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 214000, après 203000 la semaine précédente, révisé de 202000.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 4,9% au troisième trimestre après une hausse de 2,1% au deuxième trimestre, selon une estimation finale. Le consensus anticipait une hausse de 5,2% du PIB, en ligne avec la précédente estimation.

A la clôture, l'euro gagne 0,45% à 1,0993 dollar.