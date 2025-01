Coup d'arrêt pour le CAC 40 ; le secteur technologique en souffrance

(AOF) - Hormis le Footsie, les marchés européens ont clôturé en repli pour démarrer la semaine. Les valeurs technologiques ont été pénalisées après les annonces de DeepSeek. Cette start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé le lancement d'un modèle plus performant que ChatGPT. A Paris, Schneider Electric a fermé la marche du CAC 40, talonné par Legrand. Restant sur une série de neuf séances consécutives de hausse, l'indice phare de la place parisienne a cédé 0,27% à 7906 points. L'EuroStoxx 50 a perdu 0,61% à 5187 points.

Ryanair (+3,42% à 1 724 pence) a progressé à Londres après la présentation de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne à bas couts affiche un bénéfice après impôts supérieur aux prévisions des analystes, à 149 millions d'euros contre 60 millions d'euros. Ryanair attribue ce succès à des tarifs moyens légèrement plus élevés au troisième trimestre (+1 %), soutenus par de bons niveaux de réservation pour la période des fêtes de fin d'année. La compagnie révise cependant à la baisse ses perspectives de trafic passagers en raison de retards dans les livraisons de Boeing.

Schneider Electric (-9,48% à 245 euros) a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, talonné par Legrand (-7,03% à 95,48 euros). Les deux sociétés sont pénalisées, à l'instar du compartiment technologique à l'échelle européenne en Europe, après les annonces de DeepSeek. Cette start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé avoir lancé un modèle d'IA plus performant que ChatGPT, dont le prix d'accès est presque cent fois moins coûteux. Le spécialiste des semi-conducteurs Soitec a perdu 1,06% à 83,80 euros et STMicroelectronics, après reculé de près de 3% en cours de séance, a fini en gagnant 0,37% à 24,38 euros.

Bureau Veritas a décliné de 1,54% à 29,38 euros. La société a annoncé ce lundi la fin des discussions avec l'entreprise suisse SGS concernant un potentiel rapprochement. "Bien qu'une forte conviction existe autour du potentiel de création de valeur lié à la consolidation du secteur des Tests, Inspection et Certification (TIC), Bureau Veritas annonce que ces discussions ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord", a précisé le spécialiste d'essais et de certification dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 85,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 84,9 et 84,7 en décembre.

1,482 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,483 million, après 1,493 million en novembre.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 664 000 unités en décembre en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 666 000. Elles s'étaient élevées à 627 000 en novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre a rebondi à 14,1 en décembre après 4,5 en novembre.

Vers 17h45, l'euro perd 0,08% à 1,0495 dollar.