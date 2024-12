Coup d'arrêt des Bourses européennes avant l'inflation US et la BCE

(AOF) - En territoire positif pendant plus d'une semaine, les marchés actions européens basculent ce mardi dans le rouge. Sur le front des statistiques, avant l'inflation américaine demain et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi, l'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, à 2,2% sur un an. Au chapitre des valeurs, Euroapi ferme la marche de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un nouveau management et malgré la confirmation des objectifs 2024. Vers midi, le CAC 40 fléchit de 0,72% à 7426 points tandis que l'EuroStoxx 50 recule de 0,37% à 4966 points.

En amont de sa journée investisseurs, Allianz a indiqué qu’il anticipait sur la période 2024-2027 une accélération de la croissance de ses profits, dont il compte distribuer les trois-quarts à ses actionnaires. En Bourse, l’action de l’assureur allemand est stable à 298,60 euros. Invest Securities juge que ce plan est "ambitieux", mais aussi "sans grande surprise". Pour Berenberg, il offre "une combinaison convaincante de croissance du bénéfice par action et du bénéfice d'exploitation et de retour aux actionnaires".

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Euroapi perd 13,93% à 3,81 euros après l'annonce d'un nouveau management et malgré la confirmation des objectifs 2024. Le conseil d'administration du spécialiste des principes actifs a accepté la démission de Viviane Monges de ses fonctions d'administratrice et de présidente du conseil, ainsi que celle de Ludwig de Mot de ses fonctions de directeur général, poste qu'il occupait depuis seulement début mars, quelques jours après la présentation du plan stratégique Focus-27. Cette chute n'est que la dernière d'une longue série depuis l'introduction en Bourse en 2022 de la spin-off de Sanofi au prix de 12 euros.

Nanobiotix (+7,63% à 3,32 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après avoir annoncé l'achèvement des parties d'escalade et d'expansion de dose de l'étude de Phase 1 évaluant son produit NBTXR3 (JNJ-1900) contre le cancer du pancréas localement avancé (LAPC) ou à la limite de la résécabilité (BRPC). Cette biotech est pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. L'étude de Phase 1 est menée par le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, l'inflation a été confirmée 2,2% en novembre après 2% en octobre, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique. En rythme annuel, l'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 2,4% en novembre après 2,4% en octobre.

Aux Etats-Unis, les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au troisième trimestre sont attendues à 14h30.

A la mi-séance, l'euro perd 0,28% à 1,0526 dollar.