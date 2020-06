Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : transaction stratégique avec Kardashian West Cercle Finance • 29/06/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Coty et Kim Kardashian West annoncent une transaction stratégique visant à développer l'activité de Kardashian West dans le monde, avec l'entrée dans de nouvelles catégories de cosmétiques et une expansion globale au-delà des lignes de produits existantes. 'Kardashian West et son équipe mèneront l'ensemble des efforts créatifs en termes de produits et d'initiatives de communication, s'appuyant sur ses capacités de portée mondiales remarquables à travers les médias sociaux', précise le groupe de cosmétiques. Selon l'accord, Coty va acquérir une participation de 20% dans l'activité beauté de Kardashian West pour 200 millions de dollars, et aura la responsabilité du développement du portefeuille en soins de la peau, capillaires, personnels et produits pour les ongles.

