Coty revoit ses activités dans le domaine de la beauté grand public et s'oriente vers les parfums
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Projet de renforcement de ses activités dans le domaine de la parfumerie

*

Envisage des partenariats, des cessions et des scissions pour le segment des cosmétiques de couleur de masse

*

Gordon von Bretten à la tête de la revue stratégique

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N a lancé une revue stratégique de ses activités de beauté grand public, a-t-il déclaré mardi, alors qu'il prévoit de se concentrer sur l'unité des parfums, plus rentable.

Les détaillants aux États-Unis sont devenus de plus en plus prudents en raison des droits de douane et déstockent, car les consommateurs soucieux des coûts réduisent leurs dépenses pour certains produits de beauté et de soins de la peau.

Le mois dernier, Coty a prévu une baisse des ventes trimestrielles en raison du ralentissement de la demande pour ses produits de beauté. La société avait investi de manière disproportionnée dans son activité de produits de beauté de masse aux États-Unis, au détriment de son unité de parfums, mais elle a ensuite changé de cap lorsque les produits de beauté de masse ont été mis à mal par la concurrence acharnée des produits en ligne à bas prix.

L'examen se concentrera sur le segment des cosmétiques couleur de masse (1,2 milliard de dollars), qui comprend des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur son activité autonome au Brésil, et explorera toutes les options, y compris les partenariats, les cessions et les scissions.

Coty prévoit de consolider toutes les marques de parfums et d'arômes afin de renforcer son activité parfums, qui est le principal moteur de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, tout en visant à maintenir une croissance régulière dans les secteurs des cosmétiques et des soins de la peau.

"Cette nouvelle phase de notre transformation est une question de clarté et de concentration," a déclaré Sue Nabi, directrice générale de Coty.

Gordon von Bretten, membre du conseil d'administration de Coty et ancien directeur de la transformation, dirigera l'unité beauté grand public en tant que président et sera également responsable de l'examen stratégique.

Dans le cadre de la réorganisation, Stefano Curti, directeur des marques, et Alexis Vaganay, directeur commercial de l'unité Consumer Beauty, quitteront leurs fonctions, a indiqué la société.

"Cette nouvelle structure permettra également de donner un nouvel élan et de mieux cibler la beauté grand public, en la positionnant pour être plus compétitive dans le paysage changeant de la beauté, " a déclaré la directrice générale Nabi, ajoutant qu'elle vise à développer le portefeuille de prestige de Coty grâce à des lancements à grand succès et à l'élévation de la marque.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée de mardi.

