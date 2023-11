Coty revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

(AOF) - Coty affiche un bénéfice d’exploitation de 197,5 millions de dollars au premier trimestre, soit une progression de 15 % sur 12 mois. Son Ebitda ajusté est de 360,3 millions de dollars, en hausse de 17%, grâce à un solide levier opérationnel. Sur ce trimestre, les flux de trésorerie disponibles de la multinationale américaine de produits de beauté et de soin s'élèvent à 124 millions de dollars, reflétant une forte amélioration de 35,8 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

Coté perspectives, pour le premier semestre de l'exercice 2024, Coty prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 11-13% contre une estimation précédente de +10-12%.

L'entreprise vise une augmentation de la marge d'EBITDA ajusté de 10 à 30 points pour cet exercice, grâce donc à des perspectives de chiffre d'affaires plus favorables et des performances similaires au premier semestre et au deuxième semestre.

Elle continue de viser un BPA ajusté pour l'exercice 2024 entre 0,44 et 0,47 dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.