Coty: relèvement des objectifs annuels • 20/09/2023 à 13:27

(CercleFinance.com) - Coty annonce qu'une forte demande en produits de beauté, en particulier dans les parfums de prestige, et son innovation à succès l'amènent à relever ses perspectives du premier semestre et de l'ensemble de son exercice 2023-24.



La maison de produits de beauté et de soins s'attend désormais à une croissance des ventes coeur en données comparables de +10-12% (et non plus de +8-10%) sur son premier semestre comptable, ce qui porte sa prévision à entre +8 et 10% pour l'exercice.



De même, Coty table maintenant sur un EBITDA ajusté annuel d'environ 1075 à 1085 millions de dollars aux taux de change actuels, soit une augmentation par rapport à une prévision implicite précédente qui allait de 1065 à 1075 millions.



Le groupe ajoute qu'il reste déterminé à réaliser 'un algorithme de croissance à moyen terme de premier ordre', y compris un taux de croissance annuel moyen dans le milieu de la plage des 20% pour son BPA.