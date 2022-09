Coty relève ses prévisions

(AOF) - Coty, groupe de cosmétiques et parfumerie, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour le premier trimestre 2023, ses produits de beauté rencontrant une forte demande. La croissance interne est attendue entre 8% et 9% contre de 6% à 8% auparavant. Les Américains se tournent vers les cosmétiques et les parfums pour combattre le blues de l'inflation, une tendance appelée "l'effet rouge à lèvres" qui pourrait maintenir le rebond post-pandémie du marché de la beauté.

Le groupe ambitionne de doubler les ventes de soins de la peau pour atteindre 500 à 600 millions de dollars d'ici à l'exercice 2025.

"Notre stratégie est soutenue par des marques mondialement reconnues. Les marques de soins de prestige de Coty couvrent les segments les plus prometteurs du marché des soins de la peau, tout en offrant une proposition unique et un sens clair de l'objectif aux consommateurs d'aujourd'hui. Parallèlement, nos efforts en matière de recherche et de développement sont axés sur les besoins des consommateurs et les tendances en matière de santé qui connaissent la croissance la plus rapide. Tout cela nous conforte dans l'idée que nous pouvons saisir des opportunités importantes sur le marché mondial des soins de la peau, qui représente 150 milliards de dollars."", a déclaré un porte-parole du groupe.

Au quatrième trimestre fiscal publié fin août, le chiffre d'affaires de Coty était ressorti à 1,17 milliard de dollars, contre un consensus de 1,15 milliard. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'était établi à -1 cent, conformément à la prévision des analystes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.