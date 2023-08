Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty: prévisions dépassées sur l'exercice écoulé information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - Coty, un fabricant américain de produits de beauté, a fait état mardi d'un douzième trimestre consécutif de résultats conformes ou supérieurs aux attentes.



Au cours de son quatrième trimestre décalé, clos fin juin, les ventes de sa division de prestige, spécialisée dans les produits de luxe, ont bondi de 21% par rapport à l'an passé.



La branche de beauté grand public, la plus importante du groupe, a quant à elle enregistré une croissance de 10% à périmètre et taux de change constants sur le trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'Ebitda ajusté a augmenté de 7% pour atteindre 972,8 millions de dollars, au-dessus de la fourchette relevée de prévisions qui s'établissait à 965-970 millions de dollars.



Pour son nouvel exercice, Coty dit viser un Ebitda ajusté de 1.065 à 1.075 millions de dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires attendu à près de 8% à périmètre et taux de change constants, soit la tranche haute de son algorithme de croissance à moyen terme (6%-8%).



Suite à cette publication, le titre évoluait sans grande direction (-0,1%) en cotations avant-Bourse à Wall Street.





Valeurs associées COTY RG-A NYSE 0.00%