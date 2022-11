Coty, porté par la demande, publie des résultats robustes

(AOF) - Coty, groupe de cosmétiques et parfumerie, a publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, l'augmentation des prix de vente et la bonne tenue de la demande ayant compensé l'impact du dollar fort et le retrait de l'entreprise en Russie. Le bénéfice net ressort à 125,3 millions de dollars contre 103 millions de dollars l'année précédente. Le BPA ajusté s'est amélioré à 11 cents contre 8 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires net s'élève à 1,390 milliard de dollars, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente.

Coty a enregistré un bénéfice d'exploitation de 171,9 millions de dollars au premier trimestre, soit une multiplication par 10 par rapport à la période de l'année précédente, et un bénéfice d'exploitation ajusté de 249,6 millions de dollars, reflétant une croissance robuste de 24 % en glissement annuel. L'EBITDA ajusté de 307,9 millions de dollars a également augmenté de 11% en glissement annuel.

Au cours du premier trimestre, Coty a généré un solide flux de trésorerie disponible de 88,2 millions de dollars, ce qui a permis de réduire la dette financière nette à 4,2 milliards de dollars à la fin du trimestre.

La division prestige de Coty, qui abrite les cosmétiques et les parfums des marques Calvin Klein et Gucci, a vu son chiffre d'affaires baisser de 1% en raison des vents contraires macroéconomiques. La catégorie des produits de beauté est "plus résiliente que jamais", a déclaré Nabi, après que Coty ait réitéré ses prévisions de bénéfices annuels.

