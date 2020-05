Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : partenariat stratégique avec KKR Cercle Finance • 11/05/2020 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le fabricant de cosmétiques Coty fait part d'un accord de partenariat stratégique avec le groupe d'investissement KKR, qui s'engage à un investissement initial de 750 millions de dollars à son capital, sous la forme d'actions préférentielles convertibles. De plus, les deux sociétés ont signé un protocole d'accord par lequel Coty cèdera à KKR une participation majoritaire dans ses activités beauté professionnelle et salons de coiffure, transaction qui pourrait générer des recettes d'environ trois milliards de dollars.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE +4.86%