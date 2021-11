Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : objectif de revenus relevé pour 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Coty annonce relever sa perspective de croissance des revenus en données comparables pour l'ensemble de son exercice 2021-22, l'anticipant désormais à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage des 10-20%', et non plus 'dans le bas' de cette plage. Toujours pour l'exercice en cours, le groupe de cosmétiques table sur un EBITDA ajusté de 900 millions de dollars au minimum à changes constants, reflétant une forte expansion de la marge correspondante, ainsi que sur un BPA ajusté entre 19 et 23 cents. Sur les trois premiers mois de l'exercice, Coty a réalisé un BPA ajusté de huit cents et un EBITDA ajusté en croissance de 67% à 278,5 millions de dollars, pour des revenus en progression de 22% à 1,37 milliard (+20,6% en comparable).

Valeurs associées COTY RG-A NYSE 0.00%