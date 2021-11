Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : nouvelle transaction avec KKR information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Coty annonce un accord définitif visant à vendre une participation d'environ 4,7% dans Wella à KKR en échange du rachat d'environ 56% des actions privilégiées convertibles restantes de KKR dans Coty. Cette transaction, qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines, réduit la participation totale de Coty dans la société de beauté professionnelle à environ 25,9%. KKR continuera d'avoir une participation de 2,4% dans Coty sur une base convertie. Elle simplifiera davantage la structure du capital de Coty et se traduira par des économies de trésorerie annuelles supplémentaires d'environ 14 millions de dollars, totalisant environ 65 millions avec les deux transactions précédentes avec KKR en septembre et octobre.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE 0.00%