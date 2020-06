Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty nomme un nouveau directeur général Reuters • 01/06/2020 à 14:04









BANGALORE, 1er juin (Reuters) - Coty COTY.N a nommé lundi son président Peter Harf au poste de directeur général en remplacement de Pierre Laubies, qui a démissionné après moins de deux ans à la tête du fabricant américain de cosmétiques. Coty a également annoncé la signature avec le fonds d'investissement KKR KKR.N de la cession d'une participation majoritaire dans son activité de beauté professionnelle et coiffure, qui inclut les marques Wella, Clairol et OPI. L'action prenait 6% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. Le patron de la marque de luxe Jimmy Choo, Pierre Denis, qui devait initialement remplacer Pierre Laubies après son départ en mai, ne prendra pas la direction général du groupe et a donné sa démission du conseil d'administration, a indiqué Coty. La nomination de Peter Harf, également fondateur et associé de JAB Investors, marque le quatrième changement de directeur général de l'entreprise en moins de quatre ans. Coty a rencontré des difficultés avec l'acquisition de l'activité de beauté Procter & Gamble PG.N pour environ 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros) en 2016. (Praveen Paramasivam version française Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

