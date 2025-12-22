Coty nomme Markus Strobel directeur général par intérim à partir de janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de cosmétiques Coty COTY.N a nommé Markus Strobel au poste de directeur général par intérim à compter du 1er janvier, a-t-il annoncé lundi.

Le distributeur, dont les actions ont chuté de plus de 50 % cette année, a été confronté à des défis persistants pour stimuler les ventes dans son segment de beauté de masse, dans un contexte de concurrence accrue des marques émergentes.

M. Strobel rejoint Coty en provenance de Procter & Gamble

PG.N , une société de biens de consommation,succédant à Sue Nabi, quia occupé ce poste pendant cinq ans. Il sera également président exécutif du conseil d'administration de Coty.

"Je vois un potentiel énorme pour accélérer la croissance, renforcer notre position dans la beauté de prestige et de masse, et créer une valeur durable pour les actionnaires, les partenaires et les consommateurs du monde entier," a déclaré M. Strobel dans un communiqué.

Le Financial Times a rapporté en décembre que l'actionnaire majoritaire de Coty, JAB Holding, prévoyait un remaniement de la direction de la société qui pourrait entraîner le départ de Nabi.