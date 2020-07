Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : nomination de Sue Nabi comme directrice générale Cercle Finance • 02/07/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Le groupe de cosmétiques américain Coty fait part de la nomination de Sue Nabi comme nouvelle directrice générale (CEO) à partir du 1er septembre prochain, tandis que Peter Harf sera promu président exécutif. Entrepreneuse dans le secteur de la beauté, Sue Nabi est la fondatrice et CEO de la ligne de produits de soins de la peau haut de gamme Orveda. Elle a travaillé durant 20 ans chez L'Oréal, notamment comme présidente de Lancôme.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE -3.25%