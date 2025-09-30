Coty lance une révision stratégique de son unité de produits de beauté grand public

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N a déclaré mardi qu'il avait lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public à la suite de récentes perspectives de ventes trimestrielles tièdes et qu'il prévoyait d'intégrer plus étroitement ses segments de beauté de prestige et de parfums de masse.

L'examen de Coty se concentrera sur son segment des cosmétiques couleur de masse, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, qui comprend des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur son activité autonome au Brésil.

Le mois dernier, Coty a prévu une baisse des ventes au quatrième trimestre en raison d'une baisse de la demande pour ses produits de beauté. Les détaillants américains sont de plus en plus prudents en raison des droits de douane et déstockent, car les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses pour certains produits de beauté et de soins de la peau.

Pour renforcer son activité de parfumerie, principal moteur de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, Coty prévoit de consolider toutes les marques de parfumerie et de senteurs, tandis que sa division "prestige" vise à maintenir une croissance régulière dans le domaine des cosmétiques et des soins de la peau.

Dans le cadre de cette réorganisation, Stefano Curti, directeur des marques, et Alexis Vaganay, directeur commercial de la division Consumer Beauty, quitteront leurs fonctions, a indiqué la société.

Coty a déclaré que l'examen explorera toutes les options, y compris les partenariats, les cessions et les scissions, dans le but de maximiser la valeur à long terme et de renforcer le bilan.