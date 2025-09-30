information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 08:06

Coty lance une révision stratégique de ses activités dans le domaine de la beauté grand public

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N a annoncé mardi qu'il avait lancé un examen stratégique complet de ses activités de beauté grand public.