Coty lance une révision stratégique de ses activités dans le domaine de la beauté grand public

Le fabricant de cosmétiques Coty
COTY.N a annoncé mardi qu'il avait lancé un examen stratégique complet de ses activités de beauté grand public.
