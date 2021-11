Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : fourchette-cible de BPA rehaussée pour 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Coty indique relever ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2021-22 à entre 0,20 et 0,24 dollar (0,19 à 0,23 dollar précédemment) et viser pour cette même période un EBITDA ajusté d'au moins 900 millions de dollars. Le groupe de parfums et de cosmétiques explique qu'il 'continue d'accroître sa marge brute et ses économies de coûts, ce qui lui permet de réinvestir dans des initiatives stratégiques clés tout en assurant une croissance annuelle des bénéfices'. A horizon 2025, il vise des croissances annuelles de 6-8% pou les revenus comparables, de 9-11% pour l'EBITDA ajusté et de plus de 30% pour le BPA ajusté. Coty prévoit aussi de finaliser d'ici là la cession de sa participation restante de 26% dans Wella.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE -1.25%