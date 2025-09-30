Coty étudie la vente de CoverGirl et Rimmel dans le cadre de son recentrage sur les parfums

Coty veut renforcer ses activités dans le domaine des parfums

Explorer les partenariats, les cessions et les scissions dans le secteur des cosmétiques

La révision de l'entreprise vise à mieux cibler les activités - directrice générale

Coty COTY.N a déclaré mardi qu'il avait lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public qui pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, alors que le fabricant de cosmétiques prévoit de se concentrer sur son unité de parfums, plus rentable.

Le mois dernier, la société new-yorkaise a prévu une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison du ralentissement de la demande pour ses produits de beauté. La société a investi massivement dans son activité de beauté grand public aux États-Unis, au détriment des parfums, avant de changer de cap lorsque ce marché a dû faire face à la concurrence croissante de ses rivaux en ligne moins chers.

Cette décision intervient alors que le segment du maquillage de masse aux États-Unis est sous pression, les pharmacies déstockant des produits à mesure que les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses et la concurrence féroce de marques plus récentes qui se forgent une forte popularité en ligne.

Les mesures antivol prises par les détaillants américains et les récents changements dans les politiques d'immigration ont également pesé sur la demande dans la catégorie de la beauté grand public, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise.

Il y a plus de dix ans, Coty a payé 12,5 milliards de dollars pour certaines de ces marques dans le cadre d'un accord avec Procter & Gamble PG.N .

"Cette nouvelle structure va donner un nouvel élan à la beauté grand public et lui permettre de mieux se positionner pour être plus compétitive dans le paysage changeant de la beauté," a déclaré la directrice générale Sue Nabi, ajoutant qu'elle visait à développer le portefeuille de prestige de Coty grâce à des lancements à grand succès et à l'élévation de la marque.

En 2024, le marché des parfums de prestige a été la catégorie qui a connu la plus forte croissance, avec une hausse de 12 %, selon la société de données Circana, tandis que la catégorie du maquillage grand public a reculé de 3 % par rapport à 2023.

Au cours du premier semestre 2025,

l

es ventes de parfums de prestige ont augmenté de 6 % aux États-Unis, selon les données.

PARTENARIATS, CESSIONS ET SCISSIONS POTENTIELS

La société a indiqué que son examen se concentrerait sur son segment des cosmétiques grand public à 1,2 milliard de dollars de revenus, qui comprend des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur son activité autonome au Brésil, d'un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars.

"L'examen portera sur une gamme complète d'alternatives, y compris des partenariats, des cessions, des scissions et d'autres actions stratégiques potentielles," a déclaré Coty, ajoutant que l'objectif était de maximiser la valeur à long terme et de renforcer son bilan.

La division beauté grand public de Coty, qui a contribué à hauteur de 2,07 milliards de dollars au chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes à données comparables chuter de 5% en glissement annuel au cours des 12 mois se terminant le 30 juin, a déclaré Coty le mois dernier. Au cours de la même période, ses parfums ultra-premium, de prestige et de beauté grand public ont tous connu une croissance comprise entre 2 % et 9 %.

La réduction des bénéfices a entamé le flux de trésorerie disponible de Coty, qui s'est élevé à 277,7 millions de dollars pour l'année se terminant le 30 juin, alors que la dette totale de l'entreprise était légèrement supérieure à 4 milliards de dollars.

Les efforts précédents de Coty ont consisté à regrouper les marques de produits capillaires et d'ongles au sein de l'entreprise de produits de beauté professionnels Wella et à vendre une participation majoritaire à KKR KKR.N . Coty s'efforce toujours de céder sa participation restante de 26 % dans cette activité.

Coty regroupera toutes les marques de parfums et de senteurs au sein d'une seule unité commerciale représentant 69 % des ventes de la société, tout en visant à maintenir une croissance régulière dans le secteur des cosmétiques et des soins de la peau.

Les actions de la société, qui ont perdu près de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année, étaient en hausse de 3 % dans les échanges avant bourse mardi. Coty, qui exploite sous licence les marques de parfums de Gucci, Chloe et Burberry, a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée de mardi.