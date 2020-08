Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : en pertes sur son 4e trimestre Cercle Finance • 27/08/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Coty publie au titre de son quatrième trimestre 2019-20 une perte nette ajustée de 46 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de trois cents un an auparavant, et une perte opérationnelle ajustée de 335,3 millions de dollars, contre un profit de 126,2 millions. Le groupe de cosmétiques a réalisé des revenus de 560,4 millions de dollars, en baisse de 62,8% en données totales (-59,7% en comparable), reflétant largement l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19. Sur l'ensemble de l'exercice, Coty a ainsi essuyé une perte nette ajustée de 48 cents par action, pour des revenus en baisse de 25% à 4,72 milliards de dollars (-20,3% en comparable). Il s'attend à retrouver un profit opérationnel ajusté sur le trimestre en cours.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE -1.91%