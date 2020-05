Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty : consensus manqué au 3e trimestre Cercle Finance • 11/05/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Coty publie au titre de son troisième trimestre comptable une perte nette ajustée de 61,7 millions de dollars, soit huit cents par action, là où les économistes espéraient en moyenne un résultat par action à l'équilibre. Le groupe de cosmétiques a engrangé un profit opérationnel ajusté presque symbolique de 0,1 million de dollars, pour un chiffre d'affaires de 1,53 milliard, en baisse de 23% en données totales et de 20% en organique. Par ailleurs, Coty annonce un plan pour réduire ses coûts fixes de 700 millions de dollars, soit environ un quart de sa base de coûts actuelle, au cours des 30 prochains mois. Il continue de viser une marge opérationnelle de l'ordre de 15% vers son exercice 2023.

Valeurs associées COTY RG-A NYSE +4.86%