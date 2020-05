COTY cède une participation majoritaire dans l'activité de beauté professionnelle et coiffure à KKR

(AOF) - Le groupe de cosmétiques Coty a annoncé la cession d'une participation majoritaire dans son activité de beauté professionnelle et de coiffure, dont les marques Wella et Clairol, sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,3 milliards de dollars au fonds d'investissement KKR. Ce dernier en possédera 60% et Coty le solde. Le groupe de cosmétiques recevra 3 milliards de dollars de numéraire dans le cadre de cette transaction.

Cette cession entre dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux groupes, qui prévoit un investissement initial de 750 millions de dollars de KKR dans Coty via des actions préférentielles convertibles. Il devrait être suivi d'un montant de 250 millions de dollars prenant la même forme lors de la signature de l'opération.

Ces opérations permettront au groupe de cosmétiques de se désendetter significativement.

