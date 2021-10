Coty cède 9% de Wella à KKR & Co

(AOF) - Coty a cédé environ 9% dans la société de soins de beauté et capillaires Wella à la société de capital-investissement KKR & Co. En échange, le parfumeur américain récupère la moitié de ses actions privilégiées convertibles restantes de KKR dans Coty. La transaction réduira la participation de Coty dans Wella à environ 30,6% et reflète un gain de 50% de la valeur de Wella depuis que Coty a conclu la vente de 60% de la société à KKR en décembre 2020.

Les actions privilégiées et les dividendes accumulés sont équivalents à environ 47 millions d'actions ordinaires, soit 426,5 millions de dollars.

Une fois l'opération conclue, KKR détiendra environ 45 millions d'actions Coty de classe A, soit une participation de 5,2 %.

L'opération simplifiera la structure du capital de Coty et entraînera des économies annuelles de dividendes d'environ 26 millions de dollars, ou 52 millions de dollars si l'on tient compte de l'offre secondaire d'actions de KKR qui a été clôturée en septembre.

"La valeur implicite de la participation restante d'environ 30,6% de Coty dans Wella est d'environ 1,38 milliard de dollars, par rapport à la valeur comptable de 1,26 milliard de dollars de sa participation de 40% au 30 juin 2021", a déclaré Coty.