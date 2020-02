COTY bat le consensus

(AOF) - Coty a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le parfumeur américain a accusé une perte nette de 21,1 millions de dollars, ou -3 cents par action, contre une perte nette de 960,6 millions, ou -1,28 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 27 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 24 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,4% à 2,35 milliards. Wall Street tablait sur 2,34 milliards.

Pour l'exercice 2020, Coty prévoit un chiffre d'affaires stable ou en très léger repli et une hausse d'environ 5% de son bénéfice par action.

Le consensus est de 8,22 milliards pour le chiffre d'affaires, induisant une baisse de 4,9%, et de 67 cents pour le BPA (+3,5%).

AOF - EN SAVOIR PLUS