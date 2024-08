Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coty: baisse de 30% du BPA ajusté en 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - Coty a dévoilé mardi soir, au titre de son exercice 2023-24 (clos fin juin), un bénéfice net ajusté des activités poursuivies en diminution de 29% à 323,1 millions de dollars, soit un BPA en baisse de 30% à 0,37 dollar.



L'EBITDA ajusté du groupe de cosmétiques a pourtant augmenté de 12% à un peu plus de 1,09 milliard de dollars, dépassant très légèrement sa fourchette-cible de 1,08-1,09 milliard et se traduisant par une marge améliorée de 30 points de base à 17,8%.



A 6,12 milliards de dollars, son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 10% sur une base publiée et de 11% en organique, dans le haut donc de sa fourchette de prévisions de 9-11%, et surpassant un marché mondial de la beauté qui a augmenté d'environ 9%.



Pour l'exercice qui commence, Coty affiche des prévisions 'conformes à ses objectifs à moyen terme', visant ainsi un BPA ajusté en progression de 15 à 20%, à 0,54-0,57 dollar, et une croissance de l'EBITDA ajusté de 9 à 11%, à 1,186-1,208 milliard.





