 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Coterra Energy CTRA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, la société pétrolière et gazière étant confrontée à la baisse des prix du pétrole.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trump ont alimenté l'incertitude dans l'ensemble du secteur de l'énergie, l'escalade des tensions commerciales menaçant de ralentir la croissance économique mondiale et d'affaiblir la demande d'énergie.

Les prix du brut LCOc1 ont atteint en moyenne 68,33 dollars le baril au cours du trimestre juillet-septembre, soit une baisse de plus de 13% par rapport à l'année précédente, après que l'OPEP+ a accéléré les hausses de production et suscité des inquiétudes quant à l'offre excédentaire.

La société basée à Houston a déclaré un prix moyen du pétrole de 64,10 dollars par baril, contre 74,04 dollars par baril l'année précédente, tandis que la production était de 166 800 barils par jour, contre 112 300 bpj l'année dernière.

Le bénéfice ajusté de la société a été de 41 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 44 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
24,390 USD NYSE +3,09%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,84 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
61,01 USD Ice Europ +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank