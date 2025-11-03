Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Coterra Energy CTRA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, la société pétrolière et gazière étant confrontée à la baisse des prix du pétrole.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trump ont alimenté l'incertitude dans l'ensemble du secteur de l'énergie, l'escalade des tensions commerciales menaçant de ralentir la croissance économique mondiale et d'affaiblir la demande d'énergie.

Les prix du brut LCOc1 ont atteint en moyenne 68,33 dollars le baril au cours du trimestre juillet-septembre, soit une baisse de plus de 13% par rapport à l'année précédente, après que l'OPEP+ a accéléré les hausses de production et suscité des inquiétudes quant à l'offre excédentaire.

La société basée à Houston a déclaré un prix moyen du pétrole de 64,10 dollars par baril, contre 74,04 dollars par baril l'année précédente, tandis que la production était de 166 800 barils par jour, contre 112 300 bpj l'année dernière.

Le bénéfice ajusté de la société a été de 41 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 44 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.