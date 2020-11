Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-La police se déploie devant le domicile de Bédié Reuters • 03/11/2020 à 16:50









(Actualisé avec déploiement de police) ABIDJAN, 3 novembre (Reuters) - La police ivoirienne s'est déployée mardi à Abidjan devant le domicile de l'ancien président Henri Konan Bédié, accusé de sédition par le gouvernement après avoir annoncé la création d'un conseil de transition en réaction à l'annonce d'une victoire du président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle de samedi, boycottée par l'opposition. Les policiers, en tenue antiémeute, ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogène des partisans de l'opposition et des journalistes rassemblés devant la résidence, montrent des images filmées par un des reporters sur place. L'objectif des forces de l'ordre n'a pas été clairement établi. Aucun porte-parole de la police n'a pu être joint dans l'immédiat. Lundi, des coups de feu avaient été entendus dans le quartier huppé de Cocody où se trouve le domicile de Bédié. L'opposition a déclaré que sa maison et certains domiciles d'autres opposants avaient été la cible d'attaques, ce qui n'a pu être confirmé de source indépendante. La commission électorale ivoirienne a annoncé mardi matin la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de samedi dernier. Selon elle, le président sortant a été réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des voix selon des résultats encore partiels. Faisant part de ces résultats, le président de la commission électorale Kuibiert-Coulibaly Ibrahime a déclaré que le taux de participation s'était élevé à 53,9% des inscrits. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de valider les résultats et de proclamer le vainqueur après avoir étudié les éventuels recours de candidats. LE GOUVERNEMENT DÉNONCE UN ACTE DE SÉDITION L'opposition a dénoncé la candidature du président sortant comme une tentative illégale de se maintenir au pouvoir, alors que le nombre de mandats présidentiels consécutifs était jusqu'ici limité à deux. Alassane Ouattara estime que la nouvelle Constitution adoptée en 2016 l'autorisait à briguer un troisième mandat. Ce désaccord a provoqué des heurts en amont de l'élection, avec au moins 30 personnes tuées. Au moins cinq personnes supplémentaires ont trouvé la mort samedi, selon des représentants. Outre Henri Konan Bédié, l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan avait appelé au boycott du scrutin. Leurs partis affirment que des pans entiers du pays n'ont pas voté samedi. Les deux hommes ont refusé de reconnaître la victoire du président sortant et ont annoncé la création d'un conseil de transition dirigé par Henri Konan Bédié. Cette instance sera chargée "de préparer un cadre pour l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive" et formera un gouvernement rapidement, a déclaré Pascal Affi N'Guessan au cours d'une conférence de presse. Le gouvernement a réagi en publiant un communiqué dans lequel il accuse les opposants de sédition et demande au ministère public d'engager des poursuites. En 2010, l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, rejetée par le président sortant Laurent Gbagbo, avait déclenché une guerre civile de plusieurs mois. Alassane Ouattara avait accédé au pouvoir après la victoire de ses forces en 2011. Le conflit avait fait quelque 3.000 morts. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les tensions électorales ont incité 3.200 Ivoiriens à fuir dans les pays voisins, dont un millier qui sont arrivés au Liberia au cours des dernières 24 heures. (Ange Aboa, avec Alessandra Prentice et Aaron Ross, version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

