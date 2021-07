Cotation de l'ETP Physical Bitcoin d'Iconic Funds à Paris et Amsterdam

(AOF) - L'ETP Iconic Funds Physical bitcoin est coté sur les Bourses de Paris et Amsterdam Euronext depuis le 1e juillet 2021. Cet ETP, adossé physiquement au bitcoin, devient le moyen le plus économique pour les investisseurs de s'exposer au bitcoin sur Euronext avec un ratio de frais total de 0,95%, a indiqué son émetteur, la société allemande Iconic Funds. L'ETP Bitcoin a pour objectif de faciliter l'accès des investisseurs au bitcoin, de façon sûre et économique.

Chaque titre de l'ETP, entièrement collatéralisé par des bitcoins, représente un montant spécifique de bitcoins, sans frais applicables. L'ETP Physical Bitcoin est déjà coté sur Deutsche Börse Xetra et SIX depuis le mois dernier.

Michael Geister, le nouveau responsable des ETP Crypto chez Iconic Funds, déclare : "Euronext, l'une des plus grandes places boursières d'Europe, rejoint le club des places boursières favorables aux crypto-monnaies. L'intérêt et la demande des investisseurs, quel que soit leur profil, pour les ETP de crypto-monnaies, est en pleine croissance".