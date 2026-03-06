 Aller au contenu principal
Costco Wholesale dépasse ses estimations de résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année grâce à la résistance de la demande
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de graphiques) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

Costco Wholesale COST.O a battu les estimations de ventes et de bénéfices pour le trimestre des fêtes jeudi et a déclaré qu'il réduirait ses prix s'il recevait des remboursements à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump.

Costco faisait partie des plus de 1 000 entreprises qui ont poursuivi le gouvernement, affirmant que M. Trump n'avait pas l'autorité légale d'imposer des tarifs douaniers en vertu de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.

Le directeur général de Costco, Ron Vachris, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats qu'il n'était pas encore clair si et quand les entreprises recevraient des remboursements des droits de douane IEEPA qu'elles ont payés l'année dernière, mais il a ajouté que Costco chercherait à baisser ses prix et à offrir une meilleure valeur à ses clients si elle recevait des remboursements.

L'entreprise a réduit ses prix sur des articles tels que les textiles, la literie et les ustensiles de cuisine après la réduction des droits de douane imposés à certains pays, dont la Chine, à la suite de la décision de la Cour suprême.

Bien que la Cour suprême ait annulé les droits de douane d'urgence, la décision de M. Trump d'appliquer des prélèvements temporaires sur les importations ajoute à la pression macroéconomique pour les entreprises de consommation déjà aux prises avec une toile de fond commerciale volatile et des pressions accrues sur les coûts.

LES VENTES SE MAINTIENNENT ALORS QUE LES CONSOMMATEURS RECHERCHENT LA VALEUR

Les Américains se concentrant de plus en plus sur le rapport qualité-prix afin d'étirer leurs budgets stressés par les coûts élevés des loyers et de l'essence, les grandes surfaces telles que Walmart WMT.O et Costco attirent les consommateurs de toutes les catégories de revenus.

Costco, qui a augmenté ses frais d'adhésion en 2024, a également investi dans sa propre marque Kirkland Signature afin d'attirer les consommateurs à la recherche d'options moins chères que les marques nationales plus onéreuses.

"L'action avait des attentes élevées à l'approche de l'impression étant donné sa valorisation supérieure à la moyenne, mais le marché continuera probablement à considérer l'action comme une valeur refuge en raison de la volatilité géopolitique", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables de la société, hors essence, ont augmenté de 6,7 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 5,88 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a augmenté de près de 14 % pour atteindre 2,04 milliards de dollars.

Les actions de la société sont restées largement inchangées dans les échanges prolongés de jeudi.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
982,5700 USD NASDAQ -2,40%
WALMART
123,3100 USD NASDAQ -3,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

