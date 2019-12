Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco Wholesale : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 13/12/2019 à 13:17









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 10% à 844 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit un BPA de 1,90 dollar, dépassant ainsi de 20 cents l'estimation moyenne des analystes. Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 5,6% à plus de 36,2 milliards de dollars en données publiées. En comparable, elles se sont accrues de 4,3% avec notamment une hausse de 5,5% dans le commerce en ligne. Le groupe basé à Issaquah (Washington) -qui exploite actuellement 785 entrepôts dont 546 aux Etats-Unis- précise que ses ventes ont été impactées négativement à hauteur de 0,5 point par Thanksgiving qui a eu lieu une semaine plus tard cette année.

Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +0.69%