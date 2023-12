Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: un dividende extraordinaire avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Costco Wholesale a fait part jeudi soir de la décision de son conseil d'administration de verser un dividende extraordinaire, représentant un montant total d'environ 6,7 milliards de dollars.



La chaine de magasins-entrepôts a précisé que ce dividende spécial, de 15 dollars par action ordinaire, sera mis en paiement à partir du 12 janvier 2024 aux actionnaires inscrits à la clôture de la séance du 28 décembre.



Au titre de son premier trimestre 2023-24, Costco a engrangé un BPA de 3,58 dollars, à comparer à 3,07 dollars un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 6,1% à 56,7 milliards de dollars (+3,8% à surface comparable).





