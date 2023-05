Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: tassement de près de 4% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net pour son troisième trimestre 2022-23 de 1,3 milliard de dollars, soit 2,93 dollars par action, en légère baisse de 3,6% en comparaison annuelle, sous le poids de charges non récurrentes plus importantes.



La chaine de magasins-entrepôts a vu ses ventes augmenter de 1,9% à 52,6 milliards de dollars, avec une croissance de 3,5% pour les ventes en comparable, hors répercussions des variations des prix de l'essence et des taux de change.



Ainsi, sur les neuf premiers mois de son exercice, Costco a engrangé un bénéfice net de 4,13 milliards de dollars, soit 9,30 dollars par action, pour un chiffre d'affaires en progression de 5,5% à près de 160,3 milliards.





Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +0.79%