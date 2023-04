Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: quasi-stagnation des ventes en mars information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a annoncé mercredi soir des ventes nettes de 21,7 milliards de dollars pour son mois de mars (cinq semaines jusqu'au 2 avril), soit une augmentation de 0,5% par rapport à la même période de l'an dernier.



En données comparables, le chiffre d'affaires de la chaine de magasins-entrepôts s'est tassé de 1,1%, dont une baisse de 1,5% pour les seuls Etats-Unis. Hors effets de répercussion des prix de l'essence, ces dernières ont néanmoins augmenté de 0,9%.



Pour les 31 premières semaines de l'exercice en cours, Costco a enregistré des ventes nettes de 137,8 milliards, en augmentation de 6% au total, dont une progression de 5,2% pour les ventes en comparable et hors essence aux Etats-Unis.





