Costco : progression de 38% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit un BPA en progression de 38% à 2,62 dollars, dépassant ainsi largement le consensus de marché. Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 16,9% à 42,35 milliards de dollars en données publiées. En comparable et ajustées d'effets changes et prix de l'essence, elles se sont accrues de 17,1% avec un bond de 86,2% dans le commerce en ligne.

Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +0.30%