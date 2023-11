Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: les ventes accélèrent un peu en novembre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale Corporation (-0,2%) s'inscrivait en léger repli jeudi à la Bourse de New York après avoir pourtant fait état d'une accélération de la croissance de ses ventes à périmètre comparable en novembre.



La chaîne de magasins d'entrepôt a annoncé hier soir avoir généré des ventes nettes de 20,1 milliards de dollars sur la période de quatre semaines qui s'est achevée le 26 novembre, un chiffre en hausse de 5,1% sur un an.



A périmètre comparable, ses ventes ont augmenté de 3,5%, à comparer avec une progression de 3% au mois de septembre.



Le groupe a également fait part de sa tristesse suite au décès de Charles Munger, l'acolyte de Warren Buffett et membre de longue date de son conseil d'administration, à l'aube de ses 100 ans.



'Personne n'appréciait Costco autant que Charlie', lui a rendu hommage Craig Jelinek, le directeur général du distributeur, dans un communiqué.



'Le groupe a énormément bénéficié de sa sagesse au cours des 25 dernières années. Les équipes de Costco adressent leurs profondes condoléances à sa famille', a-t-il ajouté.



Costco Wholesale exploite actuellement 870 magasins-entrepôts dans le monde, dont 599 aux Etats-Unis, 108 au Canada, 29 au Royaume-Uni, quatre en Espagne et deux en France.





