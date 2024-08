Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: le syndicat Teamsters arrête les négociations information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le puissant syndicat américain Teamsters a annoncé mercredi soir avoir gelé ses négociations en cours avec le géant américain de la distribution Costco visant à renouveler leur accord de convention collective.



Dans un communiqué, l'organisation syndicale justifie sa décision par le refus du spécialiste des magasins d'entrepôt d'accepter un dispositif de syndicalisation dit 'card check' censé faciliter l'adhésion des salariés aux Teamsters.



'Malgré sa réputation publique jugée 'favorable aux travailleurs', le distributeur traverse un changement déconcertant dans sa culture d'entreprise et sa gouvernance', juge le syndicat, qui compte 18.000 membres au sein du groupe.



'De plus en plus, Costco se plie aux impératifs de ses actionnaires et de Wall Street aux dépends de ses employés', ajoute l'organisation.



D'après le classement 'Fortune 500', Costco occupe la 11ème place des plus grands entreprises américaines avec un chiffre d'affaires annuel de 242 milliards de dollars et un bénéfice de 29,7 milliards.



L'accord actuel de convention collective, conclu en 2022, doit arriver à expiration début 2025, d'où les discussions actuellement conduites entre la direction et les syndicats.





