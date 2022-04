Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: hausse sensible du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces sur ses actions ordinaires et approuvé son augmentation de 79 à 90 cents par action, soit 3,60 dollars sur une base annualisée.



La chaine de magasins-entrepôts précise que ce dividende sera mis en paiement à partir du 13 mai au profit des actionnaires inscrits au 29 avril. Pour rappel, elle a publié début mars un BPA de 2,92 dollars au titre du deuxième trimestre de son exercice 2021-22.





