Costco: hausse de plus de 10% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net de 1,35 milliard de dollars pour son troisième trimestre 2021-22, soit 3,04 dollars par action, en progression de 10,5% par rapport au BPA engrangé sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe précise que ce profit intègre une charge avant impôts ponctuelle de 77 millions, soit 0,13 dollar par action, pour les avantages supplémentaires accordés en vertu d'une nouvelle convention d'employés à compter du 14 mars.



Les ventes nettes de la chaine de magasins-entrepôts ont augmenté de 16,3% à 51,6 milliards de dollars, dont une croissance de 14,9% en données comparables (+10,8% hors répercussions des variations des prix de l'essence et des taux de change).





