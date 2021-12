Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Costco: hausse de 13% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 13:37

(CercleFinance.com) - La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 13,5% à 1,32 milliard de dollars, soit 2,98 dollars par action, au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22 (clos de 21 novembre).



Les ventes trimestrielles ont augmenté de 16,7% à un peu plus de 49,4 milliards de dollars. En comparable et hors effets de changes et de prix de l'essence, elles se sont accrues de 9,8% avec une hausse de 13,3% dans le commerce en ligne.



Basé à Issaquah (Etat du Washington), Costco exploite actuellement 828 entrepôts dans le monde, dont 572 aux États-Unis et 105 au Canada, ainsi que des sites d'e-commerce en Amérique du Nord, au Royaume Uni et en Asie-Pacifique.