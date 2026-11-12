Costco envisage d'étendre sa présence dans le secteur technologique indien alors que ses investissements dans l'IA s'intensifient

Le distributeur américain Costco COST.O envisage d'étendre sa présence technologique en Inde au-delà d'Hyderabad dans le cadre de l'accélération de sa croissance internationale, son premier centre de compétences mondial jouant un rôle clé dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, a déclaré un haut responsable.

Le centre d’Hyderabad, qui emploie plus de 70 personnes, soutient les opérations mondiales et devrait compter plusieurs centaines de collaborateurs d’ici cinq à six ans, a déclaré jeudi à Reuters Javier Polit, directeur des systèmes d’information et du numérique chez Costco. Il n’a toutefois pas précisé d’objectif de recrutement.

“Nous allons développer nos activités à l’international à un rythme plus soutenu que par le passé. Notre présence dans cette région va donc certainement s’accroître”, a déclaré M. Polit, ajoutant que l’Inde jouait déjà un rôle clé dans les plans de croissance du distributeur.

L’IA a permis des gains de productivité pouvant atteindre 60 % dans certains projets technologiques, a indiqué M. Polit, ce qui a incité Costco à développer davantage d’outils en Inde en vue d’un déploiement mondial, notamment un outil de géorepérage développé à Hyderabad qui identifie les clients s’approchant des magasins afin d’accélérer l’enregistrement et le passage en caisse.

Le centre d’Hyderabad prendra également en charge les opérations liées aux données et à l’analyse, aux logiciels d’entreprise et à la publicité numérique, a précisé M. Polit.

À terme, Costco prévoit que la composition de son personnel technique évoluera vers une répartition d’environ 75 % de salariés et 25 % de prestataires, contre une répartition à peu près égale aujourd’hui, à mesure que l’entreprise renforce ses capacités internes en ingénierie et en technologie, a déclaré M. Polit.

Costco a mis en place son centre de compétences mondial (GCC) à Hyderabad avec le soutien du cabinet de conseil ANSR, une initiative qui, selon un article de Reuters publié l’année dernière , pourrait à terme employer environ 1 000 personnes.

Les centres de compétences mondiaux, autrefois principalement utilisés par les multinationales pour réduire leurs coûts, sont désormais le moteur d’activités à forte valeur ajoutée dans des domaines tels que la technologie, la finance, le développement de produits et la recherche.

Costco, l’un des plus grands détaillants au monde, exploite un réseau de clubs-entrepôts réservés à ses membres en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’entreprise s’est constitué une clientèle fidèle grâce à son modèle de vente en gros à bas prix et a poursuivi son expansion mondiale dans un contexte de demande résiliente des consommateurs.