Costco dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande pour des produits de première nécessité moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et de détails au paragraphe 5) par Anuja Bharat Mistry

25 septembre - Costco Wholesale COST.O a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, les Américains à la recherche de bonnes affaires ayant afflué vers la chaîne de magasins réservée aux membres pour s'approvisionner en produits de première nécessité à des prix plus bas.

Les budgets des ménages étant sous pression en raison de la hausse de l'inflation, déclenchée par les droits de douane, et de l'affaiblissement du marché de l'emploi, les consommateurs recherchent de plus en plus la valeur, ce qui a aidé les détaillants tels que Costco à échapper au ralentissement général de l'industrie.

L'entreprise a également attiré davantage de clients en s'appuyant sur sa marque de distributeur phare, Kirkland Signature, tout en maintenant des prix bas sur certains articles, tels que le beurre et les œufs, et en prolongeant les heures d'ouverture de ses stations-service.

"Costco semble réinvestir une partie de l'augmentation des frais d'adhésion de l'année dernière dans des prix plus bas pour les membres, tout en laissant le reste se répercuter sur le résultat net, ce qui est bénéfique à la fois pour les membres et pour les actionnaires", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

La société, qui a augmenté ses frais d'adhésion l'année dernière pour atteindre 65 dollars pour les membres Gold Star et 130 dollars pour les membres exécutifs, a vu ses revenus provenant des frais d'adhésion augmenter de 14 % pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du trimestre concerné.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 86,16 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 31 août, contre une estimation moyenne des analystes de 86,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes totales à magasins comparables, hors essence, ont augmenté de 6,4 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 6,44 %.

L'épicier américain Kroger KR.N et le géant du commerce de détail Walmart WMT.N ont également vu leurs ventes augmenter, en raison d'une hausse de la demande de produits à valeur ajoutée de la part des clients de tous les niveaux de revenus.

Les actions de Costco, qui ont augmenté d'environ 3 % depuis le début de l'année, ont baissé de 1 % après la cloche.

Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice trimestriel de 5,87 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 5,80 dollars.